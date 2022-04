Schaufensterpuppe löste Großeinsatz in Linz aus

Neben der Anti-Terror-Einheit Cobra standen die Sondergruppe SIG, zahlreiche Streifen und Polizeihunde im Einsatz, konnten aber nach kurzer Zeit Entwarnung geben.

Was war passiert? Die Bank in der Wiener Straße im Linzer Süden war bereits geschlossen, als gegen 15.45 Uhr ein Notruf einging. Polizisten trafen ein und fanden hinter einem Vorhang eine am Boden liegende Gestalt vor. Man musste von einem "scharfen Alarm" ausgehen, heißt es von der Landespolizeidirektion. Daher wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften in die Wiener Straße beordert, der Bereich rund um die Bank wurde abgesperrt und zahlreiche Schaulustige verwiesen.

Wie sich herausstellte, war es aber ein Fehlalarm. Es handelte sich um eine Schaufensterpuppe. Diese sei bewusst zu "Show-Zwecken" von Bankmitarbeitern abgelegt worden, um Kunden zum Abschließen von Versicherungen zu bewegen, so die Polizei. Wer den Alarm ausgelöst hat, sei nicht bekannt.