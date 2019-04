Gesuchter Dieb bei Schärding gefasst

ST. MARIENKIRCHEN. Ein 31-Jähriger wurde am Freitag-Abend im Gemeindegebiet St. Marienkirchen bei Schärding in einem Linienbus kontrolliert und schließlich festgenommen. Gegen ihn liegt ein Europäischer Haftbefehl wegen schweren Diebstahles vor.

Gegen 21:40 am Freitag wurden die Insassen eines Linienbusses auf einer Tankstelle bei St. Marienkirchen von einer Fahndungsstreife der Autobahnpolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen einen 31-jährigen Rumänen ein Europäischer Haftbefehl vorliegt. Der 31-Jährige hat wegen schwerem Diebstahles in Rumänien eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten zu verbüßen. In den letzten 22 Monaten war er bereits in Deutschland wegen Eigentumsdelikten in Haft. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht.



