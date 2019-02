Ski-Unfälle in Oberösterreich fordern zwei Verletzte

KRIPPENSTEIN/HOCHFICHT. Zwei teils schwere Ski-Unfälle ereigneten sich am Samstag in Oberösterreich.

Am Krippenstein (Bezirk Gmunden) verletzte sich ein 32-jähriger Snowboarder in der Freeride-Arena so schwer, dass er mittels Hubschrauber und einer Rückenverletzung unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen werden musste.

Ski-Unfall auch im Mühlviertel

Weil ein 33-jähriger Snowboarder aus Engerwitzdorf am Hochficht (Bezirk Rohrbach) an einer Geländekante eine junge Skifahrerin (23) übersah, kam es Samstagmittag im Mühlviertel zu einer Kollision der beiden Wintersportler. Die 23-Jährige aus Tschechien wurde über den Snowboarder katapultiert und prallte mit der linken Seite auf die harte Piste. Die Verletzte wurde von der Bergrettung erstversorgt und mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Rohrbach gebracht. Sie erlitt eine Schlüsselbeinfraktur.

