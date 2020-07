Frontalkollision auf der B139 forderte vier Verletzte

Zu dem schweren Unfall ist es gegen 16.30 Uhr in Neuhofen an der Krems gekommen: Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land war auf der B139 Richtung Bad Hall unterwegs, als er mit dem entgegenkommenden Auto frontal kollidierte. Am Steuer saß eine 37-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land, ihr vierjähriger Sohn und ihre 54-jährige Mutter.

Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Linzer Uniklinikum gebracht. Die 37-jährige Lenkerin und ihr Kind wurden ins Klinikum Steyr eingeliefert, die 54-jährige Mitfahrerin ins UKH Linz.

Beide Autos wurden bei dem Frontalzusammenstoß total beschädigt. Die B139 war im Bereich der Unfallstelle bis 17:40 Uhr gesperrt.