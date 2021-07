Flucht vor Polizei endete für Alkolenker auf Bahngleisen

Als Polizisten um 4.10 Uhr einen Autofahrer in Neuhofen anhalten wollten, beschleunigte dieser. Es folgten weitere Anhalteversuche durch die Beamten, die der 20-jährige Lenker aber ignorierte. Das wurde ihm bald zum Verhängnis. In einer leichten Linkskurve kam der Betrunkene - er saß mit 1,82 Promille am Steuer - mit seinem Wagen von der Piberbacher Austraße ab. Danach fuhr er über ein Strohfeld und eine Böschung und kam auf den Bahngleisen zum Stillstand. "Er konnte weder nach vorne noch zurück fahren", berichtet die Landespolizeidirektion.

Die Beamten veranlassten die Sperre der Zugstrecke. Für die Bergung des Autos musste der Strom abgeschaltet werden. Der junge Alkolenker wird angezeigt.