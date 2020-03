Filmreife Verfolgungsjagd von Linz nach Alkoven

Die Verfolgungsjagd startete am Sonntag um 19.45 Uhr, als ein 30-jähriger Pkw-Lenker in der Wiener Straße in Linz sämtliche Anhaltezeichen einer Polizeistreife missachtete und versuchte, vor dieser zu flüchten. Über die Hamerlingstraße fuhr er zur Kreuzung mit der Lenaustraße. Dort bog er bei Rotlicht links entgegen der Einbahn Richtung Stadtzentrum ab. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuglenker mussten dadurch stark abbremsen oder ausweichen, um Kollisionen zu verhindern.

Der Mann fuhr dann wieder Richtung Wiener Straße und über die Unionstraße Richtung Leonding, wobei er abermals mehrere rote Ampeln missachtete. Bei seiner Flucht, die er Richtung Alkoven fortsetzte, durchfuhr der 30-Jährige mehrere Ortsgebiete mit mehr als 130 km/h und 30 km/h-Zonen mit über 70 km/h. Auf der Eferdinger Straße (B129) gelang es den Polizisten, die mit sechs Streifen des Linzer Stadtpolizeikommandos und des Bezirkspolizeikommandos Linz-Land im Einsatz waren, schließlich den Mann zu überholen und zum Anhalten zu zwingen, wobei dieser beim Überholvorgang noch versuchte das Einsatzfahrzeug abzudrängen. Während die Polizisten abbremsten rammte er das Heck des Polizeiautos. Unmittelbar danach legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen die Front eines mittlerweile dahinter abgestellten zweiten Polizeiautos.

Nachdem er dann mit seinem Pkw zum Stillstand gekommen war, stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugtüren verriegelt waren. Deshalb schlugen die Polizisten eine Seitenscheibe ein und gelangten so zum 30-Jährigen. Die Beamten stellten bei dem Mann Crystal Meth und Marihuana sicher. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Dies war seinen Angaben zufolge auch der Grund seiner Flucht.

Bei der amtsärztlichen Untersuchung wurde zudem die Fahruntauglichkeit aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Er wurde festgenommen und ins Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Seine beiden Hunde, die der 30-Jährige im Auto mitführte, wurden ins Linzer Tierheim gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.