Informationen aus erster Hand: "Ask a Student"-Day

Die Infos kommen ausschließlich aus erster Hand: von Studierenden selbst. 71 Bachelor- und Masterstudiengänge stehen an den Campus der Fachhochschule zur Auswahl.

Am 8. Juni heißt es an der Fakultät Hagenberg "Studenten informieren" – und zwar von 14 bis 18 Uhr direkt am Campus und zudem von 17 bis 19 Uhr online. Durch einen direkten Austausch mit den Studierenden wird Interessierten nicht nur persönliche Beratung zu den 22 IT- und Medien-Studiengängen geboten, sondern auch Einblick in Projekte, Praktika, Abschlussarbeiten und ins Studentenleben. Ein Speedtalk mit Studierenden und Infovorträge verschaffen einen Überblick. Zudem stehen in Hagenberg Spezialeinrichtungen wie das Live Recording Studio, Biolabor, Mobile Sports Lab, Sesam IT-Security Lab und der Makerspace offen.

Der Campus in Linz bietet zwischen 14 und 17 Uhr Online-Beratung sowie Einblicke in die Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften. Labore und Instrumente, an denen Studierende arbeiten, können besichtigt und Projektteilnehmer befragt werden. An einem Infostand in der Aula stehen zusätzlich Studierende aller Departments bereit.

Der Steyrer Campus ist ein großartiger Ort für ein Wirtschaftsstudium. Er bringt Wissen für die Managementkarriere, die Erfahrung von Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie und Studierende aus aller Welt zusammen. Von 14 bis 18 Uhr werden Beratungen, Infoveranstaltungen und Campustouren angeboten.

In Wels gibt es von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, Einblicke in das Studium am Campus zu gewinnen: Studierende stellen ihre Projekte und wissenschaftlichen Abschlussarbeiten vor und berichten von ihren persönlichen Highlights wie Auslandssemester oder Praktika und beantworten individuelle Fragen rund um die drei Studienbereiche Engineering, Economy und Energy & Life. Auch die Labore, der neugestaltete Innenhof und die kürzlich errichtete Study Lounge können besichtigt werden.

Mehr Informationen zum "Ask a Student"-Day am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, 14–17 Uhr beziehungsweise 14–18 Uhr, und das genau aufgeschlüsselte Programme der vier Fakultäten der FH Oberösterreich finden Sie schon vorab auf fh-ooe.at/ask-a-student