FH-Studenten gewannen den "Hackathon"

Teilnehmer der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) belegten dabei die Plätze 1 bis 3 im hart umkämpften Turnier.

Unter dem Motto "Climate Action" musste eine Lösung für ein klimarelevantes Problem gefunden werden. Studierende aus verschiedenen Institutionen, Studienfächern und Ländern wurden in Teams zusammengeführt, um gemeinsam an einer Aufgabenstellung im Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu arbeiten. 48 Stunden lang wurde diskutiert und an Lösungen getüftelt. Die Ideen wurden anschließend einer Jury präsentiert.

Sieger war das Team, in dem auch FH-Studentin Stefanie Kölbl mitgearbeitet hatte. Ihre App "Green Titans" soll die Allgemeinheit dazu anspornen, den Energieverbrauch zu verfolgen und zu reduzieren. Auch Ruby Jain (Platz zwei) konnte mit dem im Team konzipierten Onlinedienst "The Cracker" aufzeigen, wie Restaurants zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen können. Auf Platz drei landete die Gruppe rund um Siddhant Deshpande, die mit "Greenerie" lokalen Fischern Daten über Fütterungspläne von Fischkulturen liefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper