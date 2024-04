"Austrian Kiwi": Ein Neuseeländer wurde in Österreich zum Internetstar

Ein Neuseeländer geht auf Weltreise, trifft in Südostasien eine Salzburgerin, verliebt sich, folgt ihr nach Straßwalchen in den Salzburger Flachgau – und bleibt. Aus einem "Kiwi", wie sich die Neuseeländer selbst nennen, wurde ein waschechter Österreicher. Seither dokumentiert Jonathan Balchin seine Erlebnisse im österreichischen Alltag in den sozialen Medien. Sprachliche Hürden und kulturelle Unterschiede setzt der gebürtige Aucklander in Videos humorvoll in Szene.