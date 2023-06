Was müssen Führungskräfte in Zukunft leisten?

Der Studiengang beschäftigt sich mit den Fragen "Was bringt die Digitale Transformation für das Management?", "Welche Fertigkeiten brauchen die Führungskräfte von morgen?" und "Wie sieht der optimale Mix aus Fachwissen und Social Skills aus?"

Der Studiengang berücksichtige "alle Kernbereiche eines Unternehmens und schlägt die Brücke zu den bereits jetzt notwendigen, aber auch künftigen Anforderungen an Führungskräfte", sagt Lehrgangsleiterin Elke Gornik.

Lehrgangsleiterin Elke Gornik Bild: FH OÖ

1000 Euro Förderung

Die inhaltlichen Schwerpunkte würden von Innovationsmanagement, Accounting and Finance, Leadership, Prozessmanagement bis hin zu Marketing and Sales gehen. Die Teilnehmer lernten in kleinen Gruppen, so werde es möglich, "auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen", so Gornik.

Bis Oktober legt die FH auch 15 Bildungsschecks zu je 1000 Euro auf. Die Gesamtkosten der berufsbegleitenden viersemestrigen Ausbildung mit 90 ECTS-Punkten betragen in diesem Fall dann 13.250 Euro.

