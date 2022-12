46 Studierende kochten groß auf

Der Menüplan war ebenso international wie die Studierenden. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause luden 46 internationale Studierende der Fachhochschule Oberösterreich Campus Steyr bei der "International Fair" einander wieder zum Essen ein: "Essen verbindet", da waren sie sich sicher.

In ihrer Landestracht gekleidet, kochten die Studierenden aus Ägypten, Bolivien, China und vielen anderen Ländern groß auf. Die kulinarische Reise umfasste süße, aus Reis hergestellte "Pandan Balls" in Kokoszucker aus Malaysia – Pandan sind die nussig, nach Vanille-schmeckenden Blätter der Pandan-Palme –, Pfannkuchen und Borschtsch aus der Ukraine, Bramboraky, das sind Kartoffelpuffer, aus Tschechien, das ägyptische Nationalgericht "Koshary" aus Reis, Kichererbsen, Linsen oder das süße kasachische Hefegebäck "Bauyrsak".

Weihnachten wird bei Chiao eigentlich gar nicht gefeiert. Bild: (privat)

"Etwas Westliches"

220 Studierende aus 54 Nationen begannen im Wintersemester ein Wirtschaftsstudium in Steyr. Entweder als regulär Studierende oder als Austauschstudierende für ein Semester. "Dieser Mix aus unterschiedlichen Kulturen, verschiedenen Sprachen und der Freude am interkulturellen Austausch geben ein ganz besonderes Flair", sagt der Dekan des Campus Steyr Heimo Losbichler. "Davon profitieren auch all jene, die kein Auslandssemester absolvieren. Denn die Internationalität kommt direkt zu ihnen nach Hause, an den Campus." Eine dieser 220 Studierenden ist Huang Chiao aus Taiwan. Weihnachten werde bei ihr zu Hause gar nicht gefeiert, sagt die 20-Jährige. "Es ist einfach nicht Teil unserer Kultur. Weihnachten ist ja etwas Westliches."

Dennoch werden Taiwans Straßen weihnachtlich geschmückt. Und dennoch gab es früher, als Chiao und ihre Schwester noch kleiner waren, Geschenke. Ihre Eltern hätten sich als Santa Claus verkleidet, erinnert sich die Taiwanesin. Ihre Schwester würde auch noch immer an den Weihnachtsmann glauben. Chiao aber nicht, "seit der Highschool weiß ich, dass es ihn gar nicht gibt."

In Österreich freue sie sich besonders darauf, einmal einen Christkindlmarkt zu besuchen. "Ich glaube, wir werden noch nach Wien fahren und dort den Markt besuchen", sagt die 20-Jährige. Ansonsten gebe es in Steyr auch einen Adventmarkt. Chiaos Wunsch: "Ich hoffe, es wird schneien. Das habe ich noch nie gesehen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper