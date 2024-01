FH-Campus Steyr erweitert Angebot mit zwei neuen Master-Studiengängen

Die Studierenden werden auf aktuelle Herausforderungen in der Wirtschaft vorbereitet.

Das Interesse an den Plätzen für die neuen Masterstudiengänge am Campus Steyr der FH Wels sei bereits groß, sagt Dekan Heimo Losbichler: "Mit ‚Human Resource Management‘ bieten wir praktische Konzepte und Lösungen, um dem Arbeitskräftemangel in den Unternehmen langfristig entgegenzuwirken. Mit ‚Logistik Engineering und Management‘ haben wir ein innovatives Angebot mit hervorragenden Jobaussichten geschaffen."

Beide Studiengänge starten noch heuer im Wintersemester, die Bewerbung ist ab sofort möglich. Details gibt es monatlich bei den "Online Study Talks". Wer es lieber persönlich hält, erhält alle Informationen beim Open House der FH Oberösterreich am Campus Steyr am Freitag, 15. März.

Botschafter für die junge Generation

Hannes Hofstadler, FH OÖ Bild: Ludwig/FH Oberösterreich

Der demografische Wandel und die veränderten Einstellungen jüngerer Generationen zum Thema Arbeit haben Personalfragen ins Zentrum der unternehmerischen Aufmerksamkeit gerückt. Das „Human Resource Management“ (HRM) soll neue, radikale Antworten auf diese Herausforderungen finden – die Fachkräfte müssen in strategischen Fragestellungen ebenso bewandert sein wie im internationalen HRM und in Fragen der Diversität beziehungsweise des interkulturellen Managements. Im neuen Masterstudiengang lernen die künftigen Manager, Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu begeistern, sie zu binden und zu begleiten.

Das Studium soll den Teilnehmern die Türen für den Einstieg ins Human Resources Management, aber auch den Aufstieg in Leitungsfunktionen öffnen. „Modernes Human Resource Managment schafft die Grundlagen, um Leistungsträger anzuziehen, dauerhaft zu binden und erst damit den Unternehmenserfolg nachhaltig abzusichern“, sagt HR-Experte Hannes Hofstadler von der FH Oberösterreich.

Das Studium startet im Herbst, Zugangsvoraussetzung ist ein einschlägiger Studienabschluss.

Alle Informationen gibt es online unter fh-ooe.at/hrm

Mit Technologie zu grünerer Logistik

Veit Kohnhauser, FH OÖ Bild: Ludwig/FH Oberösterreich

Auch in der Logistik fordern Klimawandel, Fachkräftemangel und Wirtschaftskrisen neue Denk- und Lösungsansätze. Dabei spielen künstliche Intelligenz, Robotik und alternative Energiequellen eine immer größere Rolle, um Logistikprozesse resilient, effizient und nachhaltig zu gestalten. In diesem spannenden Umfeld von Technologie und Logistikprozessen und -projekten bewegen sich die künftigen Studierenden des Master-Studiengangs „Logistik Engineering und Management“ am Campus Steyr der FH Oberösterreich.

Laut Studiengangsleiter Veit Kohnhauser richtet sich das Angebot an Menschen, die spüren, dass sich etwas verändern muss: „Unser Studiengang vermittelt praxisnah und wissenschaftlich fundiert die notwendigen Engineering- und Management-Kompetenzen. Wir ermöglichen, einen konkreten und spürbaren Beitrag zur Transformation zu einer digitalen und nachhaltigen Logistik zu leisten.“ Dazu lernen die Studierenden innovative Technologien im Anwendungsbereich der Logistik kennen, um sie in der Praxis zu implementieren. So werden die Absolventen dazu gerüstet, Logistikprozesse von morgen im Sinne der Nachhaltigkeit zu planen und zu gestalten.

