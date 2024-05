Wenn Nachhaltigkeit zum Abenteuer für Kinder wird

Wer über Kreislaufwirtschaft lernen will, ist beim Waschbären Beo richtig: Zusammen mit seinen Freunden, dem Hasen Harry und der Füchsin Frida, erlebt Beo allerhand Abenteuer – und schont dabei die Umwelt. Seine Geschichten haben Studenten des Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich nun in einem Bilderbuch verewigt: "Waschbär Beo, der Supply-Chain-Held" soll Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Ressourcennutzung spielerisch näherbringen.

In dem Buch erfahren Kinder, wie sie selbst zu "Umwelthelden des Alltags" werden können, indem sie sich für Naturschutz und eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Das Autorenteam besteht aus fünf Masterstudenten des Studiengangs "Supply Chain Management": Monatelang haben Cristian Ciora, Philipp Nußbaumer, Magdalena Reisinger, Kayla-Marie Seifert und Daniel Mühl daran gearbeitet, Kindern das Thema Umweltschutz möglichst bildhaft vermitteln zu können.

Malwettbewerb für Kinder

Passend dazu gibt es auch einen bereits gestarteten Malwettbewerb: Kinder werden dazu aufgerufen, die Geschichte von Waschbär Beo, Hase Harry und Füchsin Frida aus ihrer eigenen Vorstellung heraus zu illustrieren und an das Autorenteam zu senden. Die Mailadresse lautet: supplychainhelden@gmail.com, Einsendeschluss ist der 30. Juni 2024. Die kreativsten Kunstwerke werden in die finale Version aufgenommen und im Kinderbuch abgedruckt. Die Gewinner werden am 7. Juli auf der Website des Campus Steyr bekanntgegeben. Für die originellsten Einsendungen wird jeweils ein Kinogutschein im Wert von 30 Euro für die Umweltschützer von morgen verlost.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger