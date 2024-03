Erfolgreich und organisiert durch das Studium

Wie kann man sein Studium erfolgreich bewältigen? Wer Unterstützung bei der Vorbereitung für Prüfungen und Tipps für die Abschlussarbeit benötigt, kann sich an das "Study Success Center" an der Fakultät für Wirtschaft und Management am Campus Steyr der FH OÖ wenden. Dort werden neben regulären Lehrveranstaltungen und Seminaren zusätzliche Unterstützungsleistungen angeboten.

Ziel sei es, Studierenden "Kompetenzen rund um das Lernen zu vermitteln und sie bei der Entwicklung wirksamer Lernstrategien zu unterstützen", sagt der Initiator des Programms, Gerhard Halmerbauer. Er ist zugleich Leiter des Studiengangs "Prozessmanagement und Business Intelligence". Derzeit reicht das Angebot von Lerntechnik-Workshops bis hin zu Seminaren zum Umgang mit Prüfungsangst und -stress.

