Morgen geht der dreitägige Budgetlandtag im Linzer Landhaus ins Finale. Am Ende wird jeder der 56 Abgeordneten zumindest einmal das Wort ergriffen haben. Die am ersten Tag vom Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger (ÖVP) erbetene Redezeit von weniger als zehn Minuten beherzigten an den ersten beiden Tagen nicht alle Redner.