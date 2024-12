In der Hauptstraße in Urfahr rumort es: "Die Politik hält uns seit langem hin"

UNTERM PÖSTLINGBERG // Reden, reden, nichts als reden: Die Hauptstraße in Urfahr steht seit Jahren im Blickpunkt vieler Überlegungen, wie man die Straße vom Durchzugsverkehr befreien und als Einkaufsstraße bzw. Begegnungszone attraktivieren könnte. Mehr zum Thema: Die Hauptstraße in Urfahr hat eine Verkehrsentlastung nötig Pläne gibt es fast so viele wie Sand am Meer, allein die Wellen der Ankündigungen verebbten im Sand. Wieder und immer wieder. "Man hält uns hin, schenkt der Hauptstraße und