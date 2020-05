Erntehelfer: Weiterer Flieger geplant- 20 Arbeiter in Quarantäne

220 hätten es sein sollen. Am vergangenen Freitag kamen 213 Erntehelfer aus der Ukraine per Sonderflug am Linzer Flughafen an. Sieben Arbeiter verfügten über keinen biometrischen Reisepass.

Die Erntehelfer, die in den kommenden Wochen und Monaten Erdbeeren, anderes Obst und Gemüse pflücken sollen, wurden noch am Flughafen in Hörsching vom Roten Kreuz auf das Coronavirus getestet. Wer bis gestern, Sonntag, nicht kontaktiert wurde, war negativ getestet worden und durfte ab heute seine Arbeit auf den Feldern antreten. 20 Erntehelfer fielen aber aus.

Es habe einen positiven Test gegeben, informierten Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP), Landwirtschaftskammer-Präsident Michaela Langer-Weninger , EFKO-Geschäftsführer Klaus Hraby und Ewald Mayr, Obmann des Verbandes der Obst- und Gemüseproduzenten, in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

19 weitere Personen in vier verschiedenen Betrieben befinden sich seit Samstag in Quarantäne. Die Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, sei in einem Betrieb tätig, der keine anderen Saisonarbeiter beschäftigt. Es bestehe somit keine Ansteckungsgefahr.

"Wir brauchen noch mehr"

Das Jahr habe für die Landwirtschaft sehr gut begonnen, sagte Hiegelsberger. Die Natur sei im März und April "angesprungen", alles sei vielversprechend gewesen. Dann kam die Coronakrise- und die Erntehelfer aus der Ukraine und dem Kosovo nicht mehr ins Land.

"Das sind eingespielte Teams. Sie können die Sprache, kennen die Menschen und die Betriebe. Wir brauchen die Mitarbeiter aus dem Osten, sonst können wir auf dem europäischen Markt und auch im Inland nicht reüissieren", sagte der Agrarlandesrat.

500 Erntehelfer würden noch fehlen, sagte auch Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger. Die Ukraine und der Kosovo würden im Vordergrund stehen. "Es haben sich auch sehr viele Privatpersonen gemeldet, wir nehmen das sehr dankend an", sagte sie. Man brauche aber verlässliches Stammpersonal, die die Betriebe "in- und auswendig kennen."

Die Spargelbauern hätten die Ernte "mehr schlecht als recht" über die Runden gebracht. "Viele von den Freiwilligen dürfen jetzt nach und nach wieder ihrer Arbeit nachgehen und stehen nicht mehr zur Verfügung", sagte Langer-Weninger.

250 Erntehelfer aus der Ukraine warten immer noch auf die Einreise. Man wolle versuchen, sie am Montag, 18. Mai, mit einem Sonderflug ins Land zu holen. "Die bewährten Helfer aus dem Kosovo haben nicht die entsprechende Visa, da braucht es noch politische Verhandlungen".

"Nur mit Personal aus Österreich nicht machbar"

Eine gesellschaftspolitische Diskussion sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zielführend, sagte Klaus Wraby, Geschäftsführer von EFKO. "Wir werden die Diskussion, ob diese Arbeiten nicht auch von österreichischem Personal verrichtet werden können, führen. Aber nicht jetzt. Dafür fehlt die Zeit", sagte er. Man brauche Leute, die über "große Erfahrung" verfügen. Die "diese Arbeiten gerne machen. Über Stunden, Wochen und Monate". Das sei nur mit Personal aus Österreich nicht machbar.

Die Plattform "Lebensmittelhelfer" sei zwar "extrem gut gemeint", aber die Detailfakten würden eine andere Sprache sprechen. "Bei einem Betrieb in Gmunden wären 68 Helfer zugewiesen worden, 25 haben sich gemeldet und eine Person kam dann tatsächlich". Die Zeit würde drängen und man brauche "eingearbeitetes, erfahrenes Personal."

Es sei keine einfache Tätigkeit, sagte Ewald Mayr, Obmann des Verbandes der Obst- und Gemüseproduzenten. Viele Betriebe seien nicht in der Lage, Personal einzuschulen, das dann 20 Stunden pro Woche arbeitet. "Jeder Tag, der die Einreise von Kosovaren und Ukrainern nicht ermöglicht, ist ein verlorener Tag", sagte er. "Die Arbeiter aus dem Kosovo seien oft schon in zweiter Generation auf den Feldern tätig und so erfahren, dass sie den Landwirten "sehr viel abnehmen können." "Mir fehlen selbst auch drei Arbeiter aus dem Kosovo. Nur drei. Aber die fehlen so richtig", sagte Mayr.

Nun sollen die Bemühungen um einen weiteren Flieger aus der Ukraine intensiviert werden. Der geplante Flug, am 18. Mai, sei noch nicht "abgesichert". Die Planungen für eine Einreise aus dem Kosovo seien bereits angelaufen.