Er holt die Tennis-Profis nach Wels

Am Tennisplatz ist Klaus Burndorfer leicht zu erkennen: Weniger wegen seiner Arbeitsuniform – Kapperl auf dem Kopf, Trainingshose an den Beinen, Tennisschläger in der Hand – sondern weil er mit seiner Körpergröße von 1,99 Meter meist alle anderen überragt.

Bei „Burndi“, wie der 52-Jährige gerne genannt wird, dreht sich das ganze Leben um Tennis – dieses Jahr organisiert er mit dem von den OÖN präsentierten „ITF World Tennis Tour Wels 2019“ zum 12. Mal ein Weltranglistenturnier für Herren in seiner Heimatstadt Wels. „Weil es ganz wenige Möglichkeiten für heimische Jungprofis gibt, im Inland solche Turniere zu spielen – und eine Teilnahme im Ausland meistens mit hohen Kosten verbunden ist“, erklärt Burndorfer seine Motivation.

Die Planung für die Turnierwoche, die heuer von 20. bis 28. Juli auf der Anlage des UTC Wels stattfindet, beginnt für Burndorfer jedes Jahr bereits vor Weihnachten. Wenn alles vorbei ist, freut er sich vor allem über „das, was von den Spielern und Coaches zurückkommt“. Das In-Kontakt-Treten mit Menschen ist auch das, was ihn bei seinem Hauptberuf als Kinder-Tennistrainer immer wieder begeistert. Selbst hat er seine Liebe zum Ballsport mit acht Jahren entdeckt, jetzt trainiert er bereits Kinder, die erst halb so alt sind. Seine Umgebung attestiert ihm eine „unglaubliche Ruhe“.

Wenn er den Tennisplatz verlässt, freut er sich auf Zeit mit seiner Familie: Tochter Johanna (19), Sohn Paul (18) und Frau Iris.

Artikel von Julia Evers Redakteurin Kultur j.evers@nachrichten.at