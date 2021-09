Einjähriges Mädchen in Adlwang in Pool gestürzt

Die 32-jährige Mutter hatte die Tochter und den achtjährigen Sohn nur kurz aus den Augen gelassen, als der Bub nach ihr rief. Die Frau sprang sofort in den Pool und zog das Kleinkind heraus. Beim Eintreffen der Polizeistreife wartete sie mit dem Kind am Arm bereits auf der Straße. Das Mädchen war bei Bewusstsein und kam ins Uniklinikum Linz, so die Polizei.