Ein Toter bei Brand in Einfamilienhaus

Ein Brand in einem Einfamilienhaus kostete einem 67-Jährigen aus Allerheiligen das Leben. Gestern kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr Allerheiligen zu einem Einsatz alarmiert. „Das Wohnhaus ist nur wenige Meter vom Feuerwehrhaus entfernt. Die starke Rauchentwicklung konnten wir gleich sehen, noch bevor wir dort waren“, berichtet Ernst Wimhofer, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Allerheiligen/Lebing.

Beim Eintreffen sei ihm der Mitbewohner des Verstorbenen, der sich durch einen Sprung aus dem Fenster retten konnte, schon entgegengelaufen mit der Info, dass sich der 67-Jährige noch im Haus befinde. „Ich habe dann die Tür eingetreten, die Rauchentwicklung war sehr stark“, berichtet Wimhofer. Oberste Priorität war die vermisste Person zu finden. Die Fenster mussten eingeschlagen werden, um den Rauch zu vermindern. Der 67-jährige Bewohner konnte dann zwar rasch gefunden werden, Reanimationsversuche blieben leider erfolglos. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Tödliches Brandereignis in Allerheiligen im Mühlkreis

Am 13. Mai 2020 gegen 23:20 Uhr brach im Einfamilienhaus eines 67-Jährigen in Allerheiligen im Mühlkries aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Auf das Feuer wurde der 63-jährige Untermieter aufmerksam, welcher wegen der starken Rauchentwicklung wach wurde und in den Garten flüchtet. Er veranlasste die Verständigung der Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Hausbesitzer noch im Objekt. Er konnte leblos im Haus aufgefunden und geborgen werden. Durchgeführte Reanimationsversuche durch das anwesende Notarztteam verliefen negativ.