Brandalarm in Hinzenbach: Holzstadel wurde Raub der Flammen

Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 5.50 Uhr Alarm geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits im gesamten Stadel ausgebreitet. Auch das darin gelagerte Hackgut sowie landwirtschaftliche Maschinen und Geräte konnten nicht mehr gerettet werden. Der angrenzende Bauernhof und ein VW Golf, der neben dem Stadel abgestellt war, wurden bei dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Dass das Feuer auf weitere Gebäude übergriff, konnten die Einsatzkräfte der acht Feuerwehren jedoch verhindern. Verletzte gibt es keine. Sowohl über die Schadenshöhe als auch über die Brandursache konnte die Polizei am Vormittag noch nichts sagen. Der Auslöser soll im Laufe des Tages ermittelt werden, heißt es.

>> Video: Einsatzleiter Manfred Kronschläger im Interview

Am Abend zuvor war in Allerheiligen (Bezirk Perg) ein Mann beim Brand eines Einfamilienhauses ums Leben gekommen. >> Was bisher bekannt ist

