Ein Reh löste auf B1 drei Unfälle aus

Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Sankt Johann im Pongau war gegen 18:10 Uhr auf der B1 in Fahrtrichtung Linz unterwegs. In Hörsching stieß ihr Pkw gegen ein Reh, das die Fahrbahn überqueren wollte. Das Tier kam auf der Straße zum Liegen. Die Lenkerin stellte ihr Auto an der nächsten Kreuzung ab und verständigte die Polizei.

In der Zwischenzeit kam es an der Unfallstelle zum nächsten Zusammenstoß. Eine 50-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wollte dem auf der Fahrbahn liegenden Kadaver ausweichen. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem rechts von ihr fahrenden Auto eines 29-jährigen Serben.

Ein weiterer Autolenker überfuhr das Reh und schleifte es rund 30 Meter weit mit. Der Unbekannte setzte jedoch seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An den drei Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

