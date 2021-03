Ein Jahr Corona in Oberösterreich: "1522 Tote mahnen uns zur Vorsicht"

Heute vor einem Jahr wurde die erste Corona-Infektion in Oberösterreich gemeldet. Mit Stand Donnerstag gab es laut Land Oberösterreich insgesamt 87.556 laborbestätigte Fälle. Dazwischen liegt ein Jahr, das das Land "vor enorme Herausforderungen gestellt hat – gesundheitlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich, familiär". So formulierte es Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei einem Rückblick auf ein Jahr Corona. Die Krise habe das Land unvorbereitet getroffen. "Über Nacht waren die Themen plötzlich: Wo bekommen wir Schutzausrüstung her? Wir mussten Leistungen in Spitälern zurückfahren. Wir haben das Testen und Impfen auf breite Beine gestellt", resümiert Stelzer. Zudem wurde ein Krisenstab eingesetzt: "Es ist kein Tag vergangen, an dem wir nicht mehrfach zusammengekommen sind", sagt dessen Leiterin Carmen Breitwieser.

Kein Normalbetrieb in Spitälern

Vor allem aber: Die Bevölkerung habe mit nie gekannten Einschränkungen zurechtkommen müssen. Jetzt müsse es "weiter zu stufenweisen Öffnungsschritten kommen, wenn es die Gesamtsituation erlaubt", sagt Stelzer. Es sei mittlerweile der "Scheidepunkt" erreicht, ob die Bevölkerung die Einschränkungen weiter mitträgt oder die Anordnungen nicht mehr akzeptiert: "Dann spielen sich im Hinterzimmer Dinge ab, die wir bei der Bewältigung der Krise nicht brauchen", sagt Stelzer.

Dass es zum Zurücklehnen noch zu früh sei, bestätigt auch der Vorstand der Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum, Bernd Lamprecht. "1522 Corona-Tote mahnen uns zur Vorsicht." Ebenso wie die Situation auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern, wo österreichweit mit Stand Donnerstagabend 302 Corona-Patienten behandelt wurden. Ein Normalbetrieb in den Spitälern ist damit noch nicht möglich. "Das wäre dann, wenn die Zahl auf etwa 200 sinkt", sagt Lamprecht. Lockerungen der Corona-Maßnahmen müssten behutsam vorgenommen werden. "Wir können nicht alles öffnen und dann glauben, dass sich das in den Spitälern schon irgendwie ausgehen wird."

Der Experte verbreitet aber auch Zuversicht – veranlasst durch die "rasche Impfentwicklung" und die Erfahrungen aus Ländern wie Israel, in denen bereits ein Großteil der Menschen geimpft worden ist. "Sie zeigen, dass die Hospitalisierungen zurückgehen, und es verdichten sich auch die Hinweise, dass die Übertragung des Virus reduziert werden kann", sagt Lamprecht. Auch die aktuell steigenden Fallzahlenseien noch kein Alarmsignal: "Weil ein Teil der Bevölkerung schon geimpft und ein Teil durch eine überstandene Erkrankung immunisiert ist, können wir höhere Zahlen tolerieren als im Dezember." Wie hoch diese Zahlen sein dürfen, das müsse allerdings erst in den kommenden Wochen herausgefunden werden, so Lamprecht.

Lehrer-Impfung vor Ostern

Auf die Impfungen legt auch die für die Gesundheitsagenden zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) den Fokus. Sie sei "hoffnungsfroh, dass gegen Ende des zweiten Quartals ausreichend Impfstoff" für eine Immunisierung der breiten Bevölkerung verfügbar sei.

Derzeit werde an einem Impfkonzept für Lehrer und Kindergartenpädagoginnen gearbeitet, sagt Haberlander. Sie sollen "noch vor Ostern" an mehreren Standorten geimpft werden.

Artikel von Christian Ortner