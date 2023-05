Ehemann mit Messer den Hals aufgeschlitzt? Urteil wird heute Abend erwartet

Die 32-Jährige, soll, so der Vorwurf von Staatsanwältin Petra Stranzinger, im August 2022 ihrem Mann zuerst Antidepressiva ins Gulasch untergemischt und ihn später am Hals geschnitten haben soll. Wie berichtet, behauptet die Angeklagte, dass nicht sie, sondern ihre Tochter die mutmaßliche Täterin sei. Das Opfer wachte auf und musste im Klinikum Passau operiert werden. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt der 40-Jährige nicht.

Der vierte und wohl letzte Verhandlungstag begann am Donnerstag mit der geplanten Zeugeneinvernahme des 16-jährigen Neffen der Beschuldigten aus der Tschechei, der in der Tatnacht im Haus anwesend war. Der Jugendliche hätte als Zeuge mittels Videokonferenz befragt werden sollen. Dieser machte aber als Verwandter der Beschuldigten von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch.

Dann beantragte Verteidiger Andreas Mauhart überraschenderweise noch eine Zeugin. Diese sei vor dem Prozess zu ihm gekommen, da sie noch etwas zu sagen habe. Die vorsitzende Richterin des Geschworenensenats Claudia Grillneder rief die Frau in den Zeugenstand. "Ich darf aber nichts sagen, ohne dass ich vorher mit meinem Arbeitgeber spreche", sagte die Innviertlerin. Die Frau arbeitet als Familienbetreuerin bei einer sozialen Einrichtung. "Ich will keine Schwierigkeiten kriegen."

Verwundert reagierte die beisitzende Richterin Claudia Hubauer: "Wie kommen Sie dann auf die Idee, eine Aussage machen zu wollen?" Die Antwort: "Weil ich der Angeklagten etwas Gutes tun wollte." Sie sei überrascht darüber gewesen, nie eine Zeugenladung erhalten zu haben, da sie schließlich am Nachmittag der Tat im Haus anwesend gewesen sei. Nach einem langen Hin und Her sagte die Frau dann doch aus. Auf die Frage von Grillneder, ob sie am Tattag etwas auffälliges beobachtet habe, sagte die Zeugin: Frau F. habe sehr müde gewirkt, da sie an diesem Tag den Neffen in Tschechien abgeholt habe. Ansonsten sei alles normal gewesen. Die Tochter hingegen habe sie aggressiv wahrgenommen. Auf Nachfrage räumte die Zeugin dann aber ein, dass sie das in erster Linie aus Erzählungen der Mutter wisse. Selber habe sie nur einmal beobachtet, wie die Tochter "ausgeflippt" sei, weil sie den Geschirrspüler hätte ausräumen sollen. Selber habe sie sonst aber keine Beobachtungen gemacht. Die Mutter habe ihr immer wieder erzählt, dass die Tochter ihren Vater hasse. Selber habe sie das so aber nicht gehört.

Weitere Beweisanträge wurden weder von Staatsanwältin Stranzinger noch von Verteidiger Mauhart gestellt. Mit den Schlussplädoyers ist bis zum frühen Nachmittag zu rechnen. Anschließend werden sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen, um die Frage "schuldig oder nicht schuldig" zu beantworten. Mit einem Urteil ist am Abend zu rechnen. Dieser Artikel wird aktualisiert.

