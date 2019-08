Durchwachsene Wetteraussichten: Temperaturen steigen, Gewitter bleiben

Teils kräftige Regenschauer gingen am Samstagnachmittag in Oberösterreich nieder. Betroffen waren vor allem die Bezirke südlich und nördlich der Donau, wo die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine "akute Gewitterwarnung" herausgegeben hat.

Während eines starken Gewitters im oberen Mühlviertel ist auf einem Bauernhof ein Großbrand ausgebrochen - Auslöser dürfte ein Blitzschlag gewesen sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Im Laufe des Nachmittags dürfte sich das Wetter beruhigen. Nur im südlichen Bergland und im Mühlviertel bleibt die Regenwahrscheinlichkeit auch in der Nacht gebannt.

Besserung am Sonntag

Die starke Bewölkung setzt sich am Sonntag fort, in den Bergen soll es stellenweise noch regnen. Danach lichten sich die dunklen Wolken und machen Platz für die Sonne - vor allem im Flachland. Der Sonntag bringt meist trockenes Wetter, dennoch ist man im Mühlviertel und an der südlichen Landesgrenze gut mit einem Regenschirm beraten. Es bleibt mäßig warm, bei Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad.

Am Montag steht ein Wechselspiel aus Sonnenschein und hohen Wolkenfeldern bevor. Regenschauer und Gewitter dürften den ganzen Tag über die Ausnahme bleiben. Die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad, wobei am Nachmittag lebhafter Westwind auffrischen könnte.

Nach einem relativ freundlichen Wochenstart steigt die Regenwahrscheinlichkeit am Dienstag wieder. Bereits in der Früh können einzelne Schauer durchziehen, prognostizieren die Meteorologen. Damit meinen sie vor allem die Böhmerwald-Region und das südliche Bergland. Im Flachland soll es weitgehend trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 28 Grad.

Bis zu 29 Grad am Mittwoch

Noch wärmer wird es voraussichtlich am Mittwoch: Bis zu 29 Grad werden im Südosten des Landes erwartet. Der Tag beginnt sonnig, jedoch entstehen in den Gebirgsgauen Quellwolken, die zunächst im Bergland Schauer und Gewitter bringen. Diese sollen dann am Abend über das ganze Land ziehen.

Sommerlich heiß zum Wochenende?

Am Donnerstag warnen Ubimet-Meteorologen vor "unwetterartigen Gewittern". Im Süden und Osten Österreichs seien auch Hagel und Sturm möglich.

Nach einem kühlen Freitag rechnen die Experten dann pünktlich zum Wochenbeginn wieder mit "sommerlich heißem Wetter".

Die detaillierte Prognose in Ihrer Region: