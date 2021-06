Drogen- und Alkolenker verursachten Karambolagen

Weil die Unfalllenker betrunken waren oder unter Drogen standen, erlitten bei zwei Verkehrsunfällen acht Menschen teilweise schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Samstagabend raste auf der Gmundner Bundesstraße zwischen Roitham und Stadl-Paura ein 18-jähriger Ungar auf einer langen Geraden frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde verletzt ins Welser Klinikum eingeliefert. Der 18-Jährige und seine zwei 17- und 18-jährigen Beifahrer erlitten nur leichte Verletzungen. Laut einer klinischen Untersuchung im Salzkammergut Klinikum stand der Ungar unter Drogeneinfluss.

Bereits Freitagabend verursachte ein betrunkener Autofahrer in Mehrnbach (Bezirk Ried) einen folgenschweren Crash, bei dem vier junge Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Der 48-Jährige geriet mit seinem Auto mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Ein 19-Jähriger, der ihm entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen. Nach dem Aufprall kam das Auto des jungen Mannes von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Lenker und drei 14-jährige Fahrzeuginsassen wurden ins Krankenhaus Ried gebracht. Der 48-Jährige verweigerte die medizinische Behandlung. Der Alkotest ergab 2,76 Promille.

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte seinen Pkw in der Nacht auf Sonntag gegen 23 Uhr auf der Haizingerstraße Richtung Hartkirchen. Dabei übersah er eine Verkehrsinsel und rammte diese. Der Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest zeigte bei ihm 2,08 Promille an.

Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut kam ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land am Samstagabend in der Ortschaft Rapperswinkel (Gemeinde Ansfelden) von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Der Bosnier, der sich leichte Verletzungen zuzog, lehnte ärztliche Hilfe ab.

Im Vollrausch parkte ein rumänischer Kraftfahrer in der Nacht auf Sonntag in Treubach (Bezirk Braunau) seinen Sattelschlepper an einer Bushaltestelle. Weil das Fahrzeug einen Teil der Fahrbahn blockierte, schlugen nachfolgende Lenker Alarm. Die Polizei fand den 48-Jährigen schlafend auf dem Fahrersitz. Der Alkotest ergab 2,34 Promille.

Sämtlichen Alkolenkern wurde vorläufig der Führerschein abgenommen.