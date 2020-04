Drei Alko-Lenker aus dem Verzehr gezogen

Die Sektorstreife St. Georgen im Attergau konnte in der Nacht auf Donnerstag in St. Georgen im Attergau innerhalb von eineinhalb Stunden zwei stark betrunkene Alkolenker aus dem Verkehr ziehen. Bereits um 20:10 Uhr wurde eine 58-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einem Wert von 1,96 Promille angehalten.

Etwa eineinhalb Stunden später konnten die Polizisten einen weiteren, offensichtlich betrunkenen Fahrzeuglenker aus dem Verkehr ziehen. Ein beim 56-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

In Linz beobachteten Polizisten am heutigen Freitag um 0:25 Uhr im Bereich Bindermichl einen 54-jährigen Linzer, wie dieser seinen Pkw von einem Parkplatz weg in Bewegung setzte. Als der Mann die Polizisten sah, parkte er allerdings den Pkw sofort wieder ein. Daraufhin führen die Beamten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch und nahmen auch beim Linzer Symptome einer Alkoholisierung wahr. Da der 54-Jährige trotz Abmahnung und Androhung der Festnahme sein aggressives Verhalten nicht einstellte, wurde er vorübergehend festgenommen. Ein Alkotest verlief mit 1,26 Promille positiv. Allen drei Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und sie werden angezeigt.