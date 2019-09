Die vielen Gesichter des Ehrenamts

Sie stehen nicht in der ersten Reihe. Aber die Fäden, die sie im Hintergrund ziehen, halten das Vereinsnetz zusammen. 200.000 Ehrenamtliche arbeiten in Oberösterreich. Oft täglich, immer mit großer Begeisterung.

Monika Sick Bild: privat

Wie Monika Sick, die für alle Mitglieder des Linzer Inline- und Speedskating- Clubs immer zwei offene Ohren hat. Oder Josef "Ecki" Eckmayr, der seit 27 Jahren nicht nur den Rasen des SK Rot-Weiß Lambach, sondern auch eine innige Beziehung zum Verein pflegt.

Josef Eckmayr Bild: privat

Die FCN-Basketball-Arena in Wels ist das zweite Wohnzimmer von Martin Hintenaus und Verena Flajs bringt in Grieskirchen bereits die ganz Kleinen auf Volleyballhöhe.

Martin Hintenaus Bild: privat

Verena Flajs Bild: privat

Es gibt so viele, die den Titel "Ehrenamtlicher des Jahres" verdient hätten. Wer diesen Titel am 30. Oktober in den Linzer Promenaden Galerien verliehen bekommt, entscheiden Sie. Noch bis Ende September können Sie unter nachrichten.at/Ehrenamt täglich Ihre Stimme abgeben.

Besonders fleißig waren dabei die Fans von Katharina Füchsl. Die Kantinendame der DSG Union Sarleinsbach, deren herzhafte Käsestangerl weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannt sind, führt das Voting an. Kämpferisch zeigen sich aber die Anhänger von Andrea Stump. Die Leiterin der Sektion Judo der Askö Leonding ist ebenso in den vorderen Rängen zu finden wie Stockschützen-Obmann Gottfried Pöschl von der Askö Freinberg. (geg)

So verleihen Sie Ihrem Favoriten eine Stimme

„Danke schön“ heißt die Wahl, bei der das Sportland Oberösterreich gemeinsam mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 die „Ehrenamtlichen des Jahres“ sucht. „Danke schön“ können auch Sie sagen, in dem Sie für Ihren Favoriten stimmen. Unter nachrichten.at/Ehrenamt finden Sie alle nominierten Kandidaten und können einmal täglich für Ihren persönlichen „Ehrenamtlichen des Jahres“ abstimmen. Das Voting ist noch bis 30. September geöffnet.

Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussveranstaltung am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt. Und Gewinner wird es viele geben: Aus 16 Bezirkssiegern wird ein Landessieger gekürt. Nun liegt es an Ihnen, die Ehrenamtlichen hinter dem Vorhang hervor und auf die große Bühne zu bringen. Stimmen Sie ab!

