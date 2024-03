"Die Kriminalität in Oberösterreich steigt wieder"

Die gute Nachricht zuerst: Oberösterreich fällt positiv auf, was die Internetkriminalität betrifft. Während die Fälle im Vorjahr bundesweit um mehr als neun Prozent stiegen, blieben sie hierzulande stabil. 8571 Cybercrime-Anzeigen bedeuten ein schwaches Plus von 0,7 Prozent gegenüber 2022. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Oberösterreich“, sagte Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamtes.

Wichtig zu wissen ist allerdings, dass sich Internetkriminalität – also Cybercrime – in zwei Bereiche unterteilt. Internetkriminalität im engeren Sinne umfasst Hacker-Angriffe auf Computersysteme, Internetkriminalität im weiteren Sinne sind Betrugsdelikte im Netz.

Leitartikel Leitartikel Im Scheinwerferlicht der Kriminalstatistik Die Versuchung, mit der Statistik Politik zu machen, ist groß. von Philipp Hirsch Im Scheinwerferlicht der Kriminalstatistik

Weniger Hacker, mehr Betrüger

Während Hacker-Angriffe in Oberösterreich um 26,8 Prozent auf 2094 gesunken sind, hat der Internetbetrug um 21,6 Prozent zugenommen. In Summe waren es 4941 Anzeigen. Weil Hacker-Angriffe hauptsächlich auf Unternehmen abzielen und Internetbetrug auf die Bevölkerung, seien „Betriebe offenbar schon weiter“, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Montag bei der Präsentation der „polizeilichen Anzeigenstatistik 2023“ in Linz.

Dazu zählen alle kriminellen Handlungen, die die Ermittler beschäftigten – von Mordfällen bis zu Diebstählen. „Wir sind über dem Niveau von 2019 angelangt. Durch die Pandemie ist eine Delle bei den Delikten entstanden, aber jetzt steigt die Kriminalität wieder“ – so fasste Pilsl die neuesten Entwicklungen zusammen. Insgesamt 68.571 Anzeigen hat Oberösterreichs Polizei im Vorjahr ausgestellt, 59,4 Prozent der Straftaten konnten geklärt werden. Diese Quote blieb fast annähernd auf dem Niveau von 2022 und liege verglichen mit anderen „großen Bundesländern“ weiterhin an der Spitze, betonte Pilsl.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Kriminalstatistik: Klassische Delikte finden vermehrt im Internet statt Das Innenministerium hat am Montag die Kriminalstatistik für das vergangenen Jahr präsentiert. Die Zahl der Straftaten ist im Vergleich zum Jahr 2022 um acht Prozent gestiegen. Insgesamt zeigt sich ein Trend: Im Bereich der Internetkriminalität hat es mehr Delikte gegeben, als bei Körperverletzungen. Die Internetkriminalität in Oberösterreich ist mit einem geringen Zuwachs von 0,7 Prozent stabil geblieben. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Oberösterreich", erklärt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

41,6 Prozent sind "fremde Tatverdächtige"

Bei den Tatverdächtigen hob er die wachsende Zahl der „Fremden“ hervor. So habe sich die Zahl der ausländischen Straftäter seit 2014 mehr als verdoppelt. Zuletzt wurden 20.274 sogenannte „fremde Tatverdächtige“ in der Statistik erfasst. Demzufolge machen sie 41,6 Prozent der mutmaßlichen Straftäter aus. Die meisten von ihnen stammen wie in den Vorjahren aus Rumänien und Deutschland. Auffällig sei, dass Ungarn bereits an dritter Stelle folgen. „Das könnte der wirtschaftlichen Situation in Ungarn geschuldet sein“, sagte der Landespolizeidirektor. Vor allem Eigentumsdelikte, allen voran Einbrüche und Diebstähle, würden auf ihr Konto gehen.

Generell würden viele derartige Delikte von „reisenden Tätergruppen“ verübt, sagte der Chef des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer. „Die Banden sind nach der Pandemie zurückgekehrt und gehen jetzt noch professioneller vor.“ In Oberösterreich stiegen die Eigentumsdelikte, darunter etliche Einbrüche in Kellerabteile, um 16,2 Prozent auf 19.950.

Kinder verübten 1610 Straftaten

640 Diebstähle wurden von Zehn- bis 14-Jährigen verübt. Chefermittler Mitterlehner sprach von „kriminellen Kindern“, die im Vorjahr insgesamt für 1610 Straftaten verantwortlich gewesen sein sollen. Die Zahl ist zwar gestiegen, aber minimal. Zum Vergleich: 2022 waren es 1594 kriminelle Handlungen, die dieser Altersgruppe zugeordnet wurden. Besorgniserregend ist allerdings der Anstieg bei Gewaltdelikten: 217 Anzeigen wegen Körperverletzung wurden unter 14-Jährigen im Vorjahr zugeschrieben (2022: 168).

Die 14- bis 18-Jährigen scheinen mit 6750 Straftaten in der Statistik auf. Für „Einzelfälle“ wie jenen Burschen aus Linz, der bis zu seinem 14. Geburtstag mehr als 200 Straftaten begangen hat, forderte Pilsl eine Ausgangsbeschränkung. „Es braucht eine Handhabe für die Polizei, dass straffällige Kinder das Haus zur Nachtzeit nicht verlassen dürfen“, sagte er.

Acht Mordfälle

Gewalt hat nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei der erwachsenen Bevölkerung zugenommen. 10.547 Anzeigen bedeuten ein Plus von 9,6 Prozent gegenüber 2022. Am häufigsten wurden die Opfer mit Messern angegriffen. Fünf Frauen und drei Männer wurden tödlich verletzt. Leicht gestiegen ist die Zahl der Anzeigen wegen Vergewaltigungen: Nach 156 Fällen im Jahr 2022 war die Polizei im Vorjahr mit 161 konfrontiert.

Mehr zum Thema Chronik Kriminalität in Österreich: 12,5 Prozent aller Delikte im Internet WIEN. "Der Trend bei der Internetkriminalität setzt sich fort", sagte Innenminister Gerhard Karner (VP) am Montag bei der Präsentation der ... Kriminalität in Österreich: 12,5 Prozent aller Delikte im Internet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.