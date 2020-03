Der Frühling lässt grüßen

Nachdem am Donnerstag in Wien und Eisenstadt Temperaturrekorde aufgestellt und vielerorts die 20-Grad-Marke erreicht wurde, bleibt es am heutigen Freitag kühl. Doch schon am Wochenende sorgt ein Hochdruckgebiet erneut für Frühlingswetter. Nachts wird es frostig.

Am Samstag wird das Wetter noch unbeständig. Besonders in den Alpen und im Süden des Landes kann mit Wolken und Regen, oberhalb der 1000-Meter-Grenze auch mit Schnee gerechnet werden. Doch im Tagesverlauf macht sich das Wetterhoch "Helge" bemerkbar und bringt Sonne und mildere Temperaturen.

„Am Sonntag dominiert im ganzen Land der Sonnenschein“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale Ubimet. Nach einer verbreitet frostigen Nacht steigen die Temperaturen auf 6 bis 16 Grad, wobei es in den westlichen Nordalpen unter leichtem Föhneinfluss am mildesten wird.

Die neue Woche beginnt im ganzen Land strahlend sonnig und die Temperaturen steigen langsam wieder etwas an. Am Montag liegen die Höchstwerte bei 9 bis 18 Grad, am Dienstag und Mittwoch soll, besonders im Süden und Westen des Landes, wieder die 20-Grad-Marke in Reichweite kommen. In den Nächten kühlt es allerdings spürbar ab, so muss man auch im Flachland bis einschließlich Dienstag mit Morgenfrost rechnen.

Frühlingsbeginn fällt ins Wasser

Im Laufe der zweiten Wochenhälfte lässt der Hochdruckeinfluss tendenziell etwas nach. „Am Freitag, pünktlich zum astronomischen Frühlingsbeginn, kündigt sich ein markanter Kaltlufteinbruch an“, so der Experte.