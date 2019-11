Das sind die besten Energiesparer des Landes

Groß war der Applaus, als gestern Abend der von den OÖNachrichten als Medienpartner unterstützte Landesenergiepreis im ORF-Landesstudio Linz feierlich übergeben wurde. Mehr als 80 Projekte waren dazu eingereicht worden, aus denen eine hochkarätige Jury schließlich die Gewinner der Energie Stars 2019 wählte.

Die Auszeichnung wurde in vier Kategorien vergeben, auch eine junge Energiewissenschaftlerin wurde prämiert. Mitmachen konnte jeder, von Privatpersonen, Unternehmen, Vereinen und Gemeinden bis hin zu Forschungseinrichtungen.

Die Sieger

"Zu Hause": Nicht nur über die Zukunft nachzudenken, sondern schon heute für morgen mittel- und langfristig zu investieren: Das ist das Motto der Familie Affenzeller aus Wartberg ob der Aist. Dazu wurden u. a. auf dem Dach Photovoltaikanlagen installiert, ein E-Auto angeschafft sowie ein "Smart Energy Management System" eingerichtet. In einem Jahr seien dadurch 17.700 Kilowattstunden Sonnenstrom produziert worden.

"Gemeinsam lokal": 2012 ins Leben gerufen und die Energiezukunft im Jahr 2030 im Blick – die Energieinitiative Vorchdorf ist ein langfristig angelegtes Projekt. Die Einsparung von Energie, das Ersetzen fossiler durch erneuerbare Energie und die Einbindung der Bevölkerung sind die drei Säulen des Projekts. So wurden etwa bei der Straßenbeleuchtung, dem Kindergarten und dem Schulzentrum 60 Prozent des früheren Energieverbrauchs eingespart. Dazu gibt es z. B. 120 Photovoltaikanlagen und ein Klärgas-Blockheizkraftwerk.

"Industrie": Sterner als ursprünglich traditionelles Werkzeugbauunternehmen entwickelt sich mit der Firma Starlim zum weltgrößten Verarbeiter von Flüssigsilikon. In der Region Wels werden 5000 Silikonprodukte hergestellt, die zum Beispiel als Dichtung im Auto, als Dämpfer in Küchenschubladen oder in Form von Tastaturmatten zum Einsatz kommen. Die Energieeffizienz-Strategie ist, überall zu optimieren, wie etwa Verbesserungen bei der Steuerungs- und Regeltechnik sowie effiziente Maschinen und Beleuchtung zu verwenden.

"Innovation": SOLH2UB ist eine Anlage in Thalheim, die als dezentraler Knotenpunkt für Sonnenenergie in der Lage ist, grünen Wasserstoff zu erzeugen, zu speichern, für mobile Anwendungen zur Verfügung zu stellen oder wieder in Strom und Wärme umzuwandeln. Die dazu benötigten Komponenten zur Umwandlung von Solarstrom in Wasserstoff mittels Elektrolyse sowie die stationären Brennstoffzellen hat Fronius selbst entwickelt.

Wichtige Impulse in Richtung einer CO2-freien Fertigung liefert die Arbeit von Tanja Hornbacher, die mit dem "Young Energy Researchers Award" ausgezeichnet wurde: Im Fokus steht dabei die Erwärmung von Waschwasser in industriellen Waschanlagen der mechanischen Fertigung des BMW-Werks Steyr u. a. mittels erneuerbarer Energien.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.