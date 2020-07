Corona: Stadt Linz verschärft Kontrollen

Die Stadt Linz reagiert auf die steigende Zahl der Neuinfektionen und kontrolliert an diesem Wochenende mit verstärkter Mannschaft. Wachleute des Ordnungsdienstes und Security-Personal werden in Absprache mit der Polizei in Lokalen kontrollieren. Die vorgeschriebenen Abstände der Tische werden nicht überall eingehalten und die Gäste seien zu sorglos, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) in Bezug auf "Begrüßungsbussis" und das Trinken aus einem Glas. Darüber hinaus werden Kontrolleure der Linz Linien in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Einhaltung der Maskenpflicht überprüfen. Wer keinen Mund-Nasen-Schutz trage, müsse aus Bus oder Straßenbahn aussteigen.

Die Menschen seien "sehr leichtsinnig" geworden, sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Daher sei die Polizei wieder verstärkt dazu übergegangen, die Menschen anzusprechen und darauf hinzuweisen, aber auch Anzeigen zu erstatten und zu strafen. "Die ‚Aktion scharf‘ in Linz ist wichtig und richtig", betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

