Corona-Demo in Linz: "Wir oder sie. Jetzt wird es ernst"

Die drei oberösterreichischen Landtagsabgeordneten der impfkritischen Partei MFG hatten zu der Kundgebung um 14.00 Uhr vor dem Landhaus eingeladen. Laut Polizei wurden rund 600 Teilnehmer angemeldet. Gekommen sind laut ersten Schätzungen der Polizei vom Sonntagnachmittag rund 5.000 Menschen. Die OÖN waren an der Promenade live vor Ort. Ein Video zeigt die Menschenmassen vor dem Linzer Landhaus:

OÖN-Lokalredakteur Thomas Fellhofer berichtet von seinen Eindrücken:

Hätte eine lässige Band auf der Bühne vor dem Landhaus Stellung bezogen, könnte man die Stimmung als famos bezeichnen – so ist sie eher befremdlich. Vor dem Hintergrund einer Pandemie fühlt man sich in der Menge nicht wohl. Die tausenden Demonstranten bilden einen Querschnitt durch die Gesellschaft ab. Besorgte Mütter bahnen sich mit dem Kinderwagen einen Weg durch die Masse. Im Wagerl ein Mädchen ohne Maske. Sie dürfte wohl erst während der Pandemie zur Welt gekommen sein und badet in den Aerosolen Tausender. Ausgestoßen beim Brüllen der immer gleichen Botschaften. Echte Ängste treffen auf absurde Verschwörungstheorien. Neben besagter Mutter ein Mann mit einem Plakat der Freiheitlichen Jugend und einschlägigem Tattoo am Handgelenk. Er sucht planlos durch die Menge.

Was alle eint ist ihre Wut auf das System, ihr Hass auf alles was mit Impfung zu tun hat. Die Gespräche sind eindeutig. "Wir oder sie. Jetzt wird es ernst", sagt ein Mann, der begeistert ist von der schieren Menge an Demonstranten und sicher ist: "Österreich steht endlich auf". Die Menge bricht schon bei der Sprechprobe in Jubel aus. "Ob sich das alles noch friedlich lösen lässt"? fragt eine junge viel zu stark geschminkte Frau. Ihr Gegenüber glaubt, dass es schlussendlich zu einer friedlichen Lösung kommen wird, auch wenn er sich nicht mehr sicher ist…

Video: Innenpolitik-Redakteurin Barbara Eidenberger berichtet live von der Promenade:

Kaum einer trug Maske

Zu Beginn der Kundgebung erklärte ein Polizeisprecher, die Teilnehmer würden sich friedlich verhalten, es sei alles unter Kontrolle. Die überwiegende Mehrheit der Menschen aller Altersgruppen, die bei Sonnenschein in die Innenstadt kamen, trug allerdings keine Masken. Die MFG forderte "NEIN zur Impfpflicht und Schluss mit 3G/2G/1G".

Viele Demonstranten schwenkten rot-weiß-rote Fahnen, ein regelrechtes Fahnenmeer begleitete die Massen. Auf ihren mitgebrachten Transparenten waren Statements zu lesen wie: "Die Spritze ist das größte Verbrechen an der Menschheit", "Nein zu Impfzwang", "Finger weg von unseren Kindern" und "Bürgerrechte - Freiheit trotz Corona".

In Wien waren am Vortag rund 40.000 Menschen gegen die gegen die Corona-Maßnahmen, die Impfpflicht und den kommenden Lockdown auf die Straße gegangen. Die Stimmung war teilweise aufgeheizt und aggressiv, es gab mehr als 400 Anzeigen, berichtete die Polizei.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.