Cobra-Einsatz in Pattigham bei Vereinslokal von Hells Angels

Cobra-Einsatz am Freitagabend

Laut OÖN-Informationen läuft in Pattigham, Bezirk Ried, ein Cobra-Einsatz bei einem Vereinslokal des Motorradclubs der Hells Angels. Nähere Informationen über die Gründe des Großeinsatzes der Spezialeinheit liegen noch nicht vor. Weitere Informationen folgen.

"Ich kann den Einsatz bestätigen", sagte Alois Ebner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried am Freitagabend auf OÖN-Anfrage. "Aus ermittlungstaktischen Gründen kann ich derzeit noch nicht mehr sagen. Wenn es so weit ist, wird es eine Presseinformation der Landespolizeidirektion geben", sagte Ebner.

Möglicherweise könnte der Einsatz auch mit mutmaßlichen Vorfällen in einem Tanzlokal im Bezirk Ried zu tun haben. Wie die OÖN am 23. September berichteten, sollen mehrere Personen eine Führungskraft des Lokals attackiert haben. Von Schutzgeldforderungen einer Rockervereinigung war damals die Rede. Staatsanwaltschaftssprecher Ebner bestätigte damals auf OÖN-Anfrage lediglich, dass es einen Vorfall in besagtem Lokal gegeben habe.

