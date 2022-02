Brand: Wohnhaus wurde evakuiert

Innerhalb kurzer Zeit hatte er sich im Mehrparteienhaus ausgebreitet. Einige der Bewohner konnten sich ins Freie retten.

"Zwei Personen mussten wir mit der Drehleiter aus den oberen Etagen holen", sagte Werner Michitsch, Einsatzleiter der Feuerwehr Enns. Erst später merkten die Einsatzkräfte, dass der Rauch auch in das Nachbarhaus eindrang. Die Keller sind miteinander verbunden. Der Rauch dürfte durch die Belüftungsanlage der Badezimmer in die Wohnung geströmt sein. Mehr als 20 Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Mit vier Fahrzeugen und einem Notarzt versorgte die Rettung die Betroffenen, die nach knapp einer halben Stunde wieder in das Gebäude zurückkehren konnten. Die 24 Leute der Feuerwehr brachten den Brand rasch unter Kontrolle.