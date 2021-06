Beziehungsstreitigkeiten führten Polizei zu Drogen-Plantagen

In Pinsdorf (Bezirk Gmunden) stritt ein junges Paar so heftig, dass die Exekutive zu Hilfe gerufen wurde. Beim Einsatz, den Streit zu schlichten, fanden die Beamten ausgerechnet im Kinderzimmer der beiden die Pflanzen. In Linz zeigte der Vater den Ex-Freund seiner Tochter an. Bei der Durchsuchung der Wohnung war die 24-Jährige so aggressiv, dass sie festgenommen wurde.

Am Freitagnachmittag flogen bei dem Pinsdorfer Paar die Fetzen, bis die Polizei vorbei kam. Der 26-Jährige und seine 24-jährige Freundin hatten neben der Indoor-Aufzucht im Zimmer ihres Kleinkindes schon zwischen 100 und 150 Gramm Cannabisblüten geerntet. Die beiden wurden angezeigt.

24-Jährige festgenommen

In Linz kam ein 48-Jähriger am Samstag zum Dienstposten und berichtete von einer professionell eingerichteten Anlage zur Aufzucht von Marihuana, die der 37-jährige Ex-Freund seiner Tochter betreiben soll. Die Beamten fanden in einem Nebenraum der Wohnung nicht nur besagte Plantage, auch die 24-Jährige war anwesend.

Die Frau regte sich über die Durchsuchung dermaßen auf, dass sie von den Ermittlern festgenommen wurde. Die Tochter des Anzeigers kam in das Linzer Polizeianhaltezentrum.