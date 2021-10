Betrunkener Patient fuhr mit Rettungsauto davon

Der 23-Jährige war mit der Rettung ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach gebracht worden, nachdem er sich gegen Mitternacht in einem Lokal am Fuß verletzt hatte.

Aggressiv gegenüber Sanitätern

Weil er sich sehr aggressiv verhielt, riefen die beiden Rettungssanitäter die Polizei zu Hilfe. Als die Polizeibeamten einer Sektorstreife eintrafen, war der Mann aber bereits weg. Er hatte sich von den Sanitätern losgerissen und hinter das Steuer des Rettungsautos gesetzt. Der Schlüssel steckte.

Die Flucht war aber allerdings bereits kurze Zeit später wieder zu Ende: Die Polizeibeamten entdeckten den Rettungswagen auf der Pinzgauer Straße (B311) und hielten den jungen Mann an. Er wurde vorläufig festgenommen und wieder zurück ins Spital gebracht. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 23-Jährige wird wegen unbefugten Gebrauchs eines Einsatzfahrzeugs und wegen Alkohol am Steuer angezeigt. Den Führerschein ist er los.