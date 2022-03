Betrüger-Duo schlug in drei Jahren 150 Mal zu

Der Deutsche (32) und die Österreicherin (33) sollen von Jänner 2019 bis Dezember 2021 mehr als 150 Betrugsdelikte und Diebstähle begangen haben. Laut Polizei boten die beiden Elektronikwaren auf Plattformen im Internet zum Verkauf an, versendeten die Gegenstände aber nach der Überweisung des Geldes nicht an die Kunden. Um ihre Identität zu verschleiern, wechselten die Betrüger regelmäßig Telefonnummern und E-MailAdressen. Für die Überweisung verwendeten sie Konten von Personen, den sie eine Notlage vorgegaukelt hatten und die ihnen die Beträge in bar auszahlten.

Das Duo soll auch mehrere Diebstähle und Einbrüche begangen haben. Die erbeutete Ware verkauften sie an Hehler weiter. Schlussendlich ertappten Polizisten das Duo im Bezirk Liezen bei einem Einbruch auf frischer Tat und nahmen es fest. Ein Großteil der gestohlenen Gegenstände konnten die Polizisten noch finden und den Geschädigten zurückgeben. Die beiden Beschuldigten, die Geldwäscher und die Hehler wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.