Auto überschlug sich mehrfach, Lenker schwer verletzt

Der 34-jähriger Autofahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Tanzboden-Landesstraße L1071 im Gemeindegebiet von Ottnang unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam rund 200 Meter weiter in einem Feld zu liegen. Der Lenker war allein im Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Er wurde nach der Bergung von der Rettung in das LKH Vöcklabruck gebracht. Dort verweigerte er einen Alkotest. Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug total beschädigt.