Auto kam bei strömendem Regen auf Gegenfahrbahn: Lenker starb im Wrack

Nur noch tot konnte ein 47-jähriger Welser Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr aus seinem Fahrzeugwrack geschnitten werden. Der Autolenker war mit seinem Kombi auf der Innviertler Straße (B137) auf Höhe Katzbach im Gemeindegebiet von Krenglbach um 5.45 Uhr in Richtung Grieskirchen unterwegs gewesen und in einer Linkskurve bei strömendem Regen auf die Gegenfahrbahn geraten. In diesem Augenblick kam ihm aber ein von einem 55-jährigen Andorfer gelenkter Lieferwagen entgegen. Der Pkw des Welsers wurde durch die Wucht der folgenden Frontalkollision in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Dabei wurde der 47-Jährige in seinem Wrack eingeklemmt.

Erfolglose Reanimation

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Notarzt und das Rettungsteam verstarb der Welser noch während der parallel verlaufenden Befreiungsarbeiten mit hydraulischen Rettungsgeräten durch die Feuerwehren Wels und Haiding.

Der Lieferwagen eines Ansfeldner Estrich- und Bauunternehmens wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der 55-jährige Fahrer wurde jedoch nur leicht verletzt. Er erlitt einen Schock.

Die Polizei ersucht zum Unfallhergang um Hinweise möglicher Zeugen an den Posten Krenglbach, Telefon 059/1334-182-100.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at