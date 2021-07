Auto ging in A8-Tunnel in Flammen auf: Kilometerlanger Stau

Dichter Rauch drang Montagmittag aus dem Nordportal des Autobahntunnels. Ein Pkw war bei der Fahrt Richtung Suben in Brand geraten. Laut ersten Informationen konnte der Lenker noch an der Pannenbucht anhalten, ehe der Wagen in Flammen aufging. Danach soll er Richtung Südportal gelaufen sein, ehe ihm die Einsatzkräfte zu Hilfe kamen. Die Rettungssanitäter brachten den Lenker ins Klinikum Wels.

Der Tunnel musste in beiden Richtungen gesperrt werden, was einen langen Stau zur Folge hatte. Gegen 15 Uhr waren es laut Asfinag sechs Kilometer. Sechs Feuerwehren stehen im Einsatz.

Bild: Matthias Lauber

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Der Tunnel Steinhaus befindet sich in Taxlberg, Gemeinde Steinhaus, im Bezirk Wels-Land