Ausreisekontrollen ab Mitternacht auch in Rohrbach

In Oberösterreich treten mit Freitag, Mitternacht, Ausreisekontrollen im Bezirk Rohrbach in Kraft. Damit sind im Bundesland nun mittlerweile zwölf von 18 Bezirken betroffen. In Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Braunau, Schärding, Ried im Innkreis, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf und Wels-Land wird bereits kontrolliert.

Für alle Personen, die die genannten Bezirke verlassen wollen, gilt daher eine Ausreise-Testpflicht – unabhängig von ihrem Wohnsitz und der Aufenthaltsdauer im Bezirk. Wer die Bezirke verlassen will, muss einen 3G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) vorzeigen.

Für alle Personen die weder geimpft, noch genesen sind, gilt als Nachweis laut Bundes-Erlass ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein negativer Antigen-Test, nicht älter als 24 Stunden. Kontrolliert wird punktuell an den Bezirksgrenzen. Im Einsatz steht neben der Polizei auch das Bundesheer.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen