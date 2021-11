2,5G-Regel und Impflotterie: Oberösterreich reagiert auf dramatische Corona-Lage

Die Corona-Fallzahlen in Oberösterreich sind dramatisch gestiegen, alleine heute wurden wieder rund 1700 Neuinfektionen vermeldet. Mehr als 400 Corona-Patienten liegen in den Spitälern, davon 58 auf Intensivstationen. Die Belastung der Spitalsmitarbeiter wird immer größer, planbare Eingriffe werden teils verschoben, Strukturen in den Krankenhäusern angepasst. Bei der Impfquote ist Oberösterreich mit 59,3 Prozent weiter an der letzten Stelle. Die Kritik am Krisenmanagement ist zuletzt größer geworden.

Die Landesregierung reagiert nun mit weiteren Maßnahmen. Dem Vernehmen nach wird Landeshauptmann Stelzer am Donnerstag unter anderem die Einführung der 2,5G-Regel für Gastronomie, Hotels, Spitäler, Heime und Kulturbetriebe für nächste Woche ankündigen. Das bedeutet, Antigen-Schnelltests werden nicht mehr akzeptiert, sondern nur noch PCR-Tests. Das Angebot für Letztere soll ausgebaut werden.

Wie berichtet, wird laut Stufenplan des Bundes ab Montag die 2,5-Regel in Österreich in Kraft treten, wobei Wohnzimmertests nicht mehr gelten, aber immer noch Antigen-Schnelltests aus den Teststraßen.

Auch ist heute durchgesickert, dass das Land Oberösterreich eine Impflotterie einführen wird – sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Wer sich impfen lässt, spielt also um Preise. Im Burgenland wurde das schon gemacht, die Impfquote ist dort mittlerweile am höchsten. Man wolle und müsse die Impfquote in Oberösterreich radikal erhöhen, ist im Hintergrund zu hören.

Kritik am Bund wird es aus Oberösterreich wohl auch geben. Erstens fordert das Land den Bund auf, endlich persönliche Briefe für die Drittimpfungen auszuschicken. Das könne nur der Bund, weil er über die Daten verfügen dürfe, ist zu hören. Zweitens scheitere der Ausbau des PCR-Gurgeltest-Angebots am Bund, weil es dafür eine Vereinbarung brauche, dass der Bund diese Tests bezahle, heißt es in Landeskreisen.