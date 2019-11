Auf einen besonders goldenen Oktober folgt ein November grau in grau

Zumindest während der ersten Tage wird sich der November, laut den Prognosen der ZAMG, von seiner besten Seite zeigen: Eine Südwestströmung über den Alpen bringt warme Luft nach Oberösterreich. Am Wochenende sind beispielsweise in der Pyhrnregion bis zu 20 Grad möglich.

Aber schon kurz nach dem Wochenende wird es merklich abkühlen. Bereits am Dienstag kommen die Tageshöchstwerte über die 13-Grad-Marke nicht mehr hinaus. Ein Trend, der sich vermutlich durch den ganzen November ziehen wird: "Die derzeitigen Prognosemodelle zeigen, dass sich ein typisch grauer November ankündigt", sagt ZAMG-Meteorologe Michael Butschek. Außergewöhnliche Ausschläge vom langjährigen Temperaturmittel, wie es sie heuer bisher in vielen Monaten gab, seien im November keine zu erwarten.

Auch der vergangene Oktober war – statistisch gesehen – außergewöhnlich. Im Schnitt war er in Oberösterreich 1,5 Grad zu warm. Im historischen Vergleich zählt er zu den 20 wärmsten Oktobern seit Beginn der Messungen im Jahr 1767.

Sommertage im Oktober

Beachtlich ist, dass selbst noch im letzten Oktoberdrittel Sommertage (Höchstwerte mindestens 25 Grad, Anm.) gemessen wurden. Weyer (Bezirk Steyr-Land) war Oberösterreichs Wärmepol im Oktober. 27,4 Grad wurden hier am 24. des Monats gemessen. "Eine derartige Häufung von Sommertagen so spät im Jahr wurde zuletzt im Jahr 1989 gemessen", sagt Klimatologe Alexander Orlik. Selbst in hochgelegenen Regionen brachte der Oktober Sommertage: In Ehrwald in Tirol wurden auf knapp 1000 Metern am 14. Oktober 25,3 Grad gemessen.

Bei den Niederschlägen brachte der Oktober regional große Unterschiede. In Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg regnete es um bis zu 100 Prozent mehr als im langjährigen Durchschnitt. In der Steiermark, dem Burgenland und dem Wienerbecken blieb die Niederschlagsmenge um bis zu 75 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Vor allem in der südlichen Steiermark setzte sich damit ein trauriger Trend fort. Hier fiel heuer bisher nur ein Drittel der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. (hip)

Warmer Oktober 27,1 Grad wurden am 24. Oktober in Weyer gemessen.

wurden am 24. Oktober in Weyer gemessen. –0,6 Grad zeigte das Thermometer am 4. Oktober in Freistadt.

4. Oktober in Freistadt. 4 Prozent mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel verzeichneten die Messstationen in Oberösterreich im Oktober.

11 Grad betrug die Durchschnittstemperatur im Oktober in Linz.

