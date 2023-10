43-Jähriger stürzte im Mahdlgupf-Klettersteig 15 Meter ab

Die Tour hatte noch gar nicht richtig begonnen, da endete sie für einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung abrupt. Der Mann wollte am Mittwoch bei bestem Herbstwetter den mit D/E als sehr schwierig bewerteten Klettersteig auf den 1261 Meter hohen Mahdlgupf hoch über dem Attersee besteigen. Weit kam er aber nicht: Gegen zehn Uhr stürzte er direkt beim Einstieg an der Schlüsselstelle des gesamten Steiges 10 bis 15 Meter ab. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Am äußerst beliebten Mahdlgupf-Klettersteig kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, zuletzt Mitte September, als eine 29-jährige Deutsche im Bereich des Abschnitts Waschbrett von einem herabfallenden Stein getroffen wurde. Sie verletzte sich am Schlüsselbein und musste vom Team des Notarzthubschraubers "Martin 3" mittels Taubergung gerettet werden – die OÖN haben berichtet.

Einstieg wurde verschärft

Die schwierige Stelle am Einstieg – Begeher müssen quasi als Bewährungsprobe einen kleinen Überhang bewältigen – gibt es erst seit gut drei Jahren. Der Start in den Steig war nach zahlreichen Rettungseinsätzen verschärft worden "um die Begeher gleich auf die später folgenden Schwierigkeiten einzustimmen und damit auch die Selbstüberschätzung ein Stück weit einzudämmen", wie Werner Schnetzer, Obmann des Errichtungs- und Erhaltungsvereins "Klettersteig Mahdlgupf", damals sagte.

