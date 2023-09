29-Jährige auf Attersee-Klettersteig von Stein getroffen

Die 29-jährige Deutsche unternahm am Samstag gemeinsam mit zwei Freunden eine Tour zum Gipfel des Mahdlgupf. Es war gegen 12:45 Uhr, als die Frau in einer Seehöhe von 1000 Metern im Bereich des Abschnitts "Waschbrett" plötzlich von einem herabfallenden Stein getroffen wurde. Die 29-Jährige wurde am linken Schlüsselbein verletzt und konnte nicht mehr weiterklettern.

Sie wurde vom Team des Notarzthubschraubers "Martin 3" mittels Taubergung gerettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades zum Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Unfallzeugen gesucht

Die Polizei ersucht Augenzeugen, sich bei der Polizeiinspektion Gmunden unter der Telefonnummer 059133/4100 zu melden.

