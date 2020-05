Zu großer Andrang: Attersee-Klettersteig auf den Mahdlgupf wird umgestaltet

Der Zustieg ist kurz, der Ausblick fantastisch und der Weg ein kleines Abenteuer. Doch der Attersee-Klettersteig auf den Mahdlgupf (1261 m) und der Klettersteig auf die Drachenwand (1076 m) am Mondsee haben noch eines gemeinsam: die stetig steigende Frequenz.

An der Drachenwand sind es an schönen Wochenenden mehr als 600 Klettersteiggeher pro Tag, die sich ins Stahlseil einklinken. Den Gipfel des Mahdlgupfs steuern jährlich mehr als 10.000 Menschen über den anspruchsvollen Klettersteig an. Nicht alle wissen, worauf sie sich einlassen. 13 Mal wurden die Bergretter der Ortsstelle Steinbach/Weyregg allein vergangenes Jahr alarmiert, um erschöpften Klettersteig-Aspiranten zu Hilfe zu kommen.

Reparaturen am Klettersteig Bild: Schnetzer

Einstieg wird verlegt

Danach wurde immer wieder diskutiert. Über Ein- und Beschränkungen. Am Fuße der Drachenwand sogar über eine Ampelregelung, um einem Stau im Klettersteig entgegenzuwirken.

Eine konkrete Problemlösung wurde während der Wintersperre am Attersee forciert: Der Einstieg des Klettersteigs soll verlegt werden. "Um die Begeher gleich auf die später folgenden Schwierigkeiten einzustimmen und damit auch die Selbstüberschätzung ein Stück weit einzudämmen", sagt Werner Schnetzer, Obmann des Errichtungs- und Erhaltungsvereins "Klettersteig Mahdlgupf". Der Einstieg soll demnach weiter links über einen Überhang erfolgen. Damit wird sich dort auch die Schwierigkeitsbewertung ändern: Aus A (leicht) soll D (sehr schwierig) werden.

"Wir planen im oberen Bereich, noch vor der Schlusswand, auch einen Notausstieg. Für Begeher, die mit den Kräften am Ende sind", sagt Schnetzer, der am Wochenende im Steig unterwegs war, um Winterschäden zu reparieren. Seit gestern ist der Attersee-Klettersteig unter Einhaltung der Corona- Abstandsregeln wieder für Begeher geöffnet. Wann die Umbauarbeiten für den Klettersteig beginnen, ist noch offen – "der neue Einstieg wird aber noch in der heurigen Saison realisiert werden", sagt Schnetzer.

Auch am Mondsee wird derzeit über eine Optimierung des seit 1. Mai wieder geöffneten Drachenwand-Klettersteigs diskutiert. Auch hier soll der Einstieg durch die Entfernung einer Leiter deutlich schwieriger gestaltet werden. Schon konkreter sind die Pläne für einen Notausstieg: Dieser soll nach zwei Dritteln des Steigs, noch vor dem sogenannten "Zackengrat", aus dem Klettersteig führen. "Wir wollen uns auch anschauen, wie wir den Hirschsteig entlasten können", sagt Richard Niederreiter, Obmann des Alpenvereins Mondsee. Der Abstiegsweg von der Drachenwand wurde in den vergangenen Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen – eine Variante über das sogenannte "Brennert" sei denk- und machbar. Der Alpenverein rät Anfängern grundsätzlich, sich zuerst an Übungsklettersteigen zu versuchen.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at