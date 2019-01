Als Schlagzeile:



"Aggressiver 26-Jähriger bedrohte Kellnerin"...soll dies als Verharmlosung für Asylwerber dienen?



"Ein 26-jähriger, alkoholisierter afghanischer Staatsangehöriger aus Schärding besuchte in den Nachmittagsstunden des 14. Jänner 2019 ein Lokal in Schärding. Aufgrund seines Verhaltens wurde er aus diesem Lokal vom dortigen Personal verwiesen. In weiterer Folge suchte er das benachbarte Lokal auf. Auch dort verhielt er sich erneut unangemessen. Der 26-Jährige belästigte andere Besucher und die Kellnerin, weshalb er von dieser aus dem Lokal verwiesen wurde. Da der Afghane den Aufforderungen der Kellnerin nicht Folge leistete und sich ihr gegenüber aggressiv und renitent verhielt, wurde diese von zwei Gästen des Lokals unterstützt."



Reaktionen bitte an die LPD Oberösterreich



Drohungen gegen Beamte sind ja lediglich Kulturbedingt - gell!