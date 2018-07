Unsere „Hochbegabten“ lernen auch in den Ferien weiter

Für Oberösterreichs Schüler haben die Ferien begonnen. Nicht für alle: Die „Hochbegabten“ lernen auch in den Ferien weiter. Sie dürfen an den Kursen der Sommerakademie der Wirtschaftskammer OÖ teilnehmen. 410 Plätze stehen heuer in 30 Kursen zur Verfügung.

Oberösterreichs Hochbegabte lernen auch in den Ferien. Bild: Colourbox

„Ziel der Angebote ist es, Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren je nach ihrem spezifischen Talent durch hochqualifizierte Referenten zu fördern“, sagt Wirtschaftskammer-Chefin Doris Hummer. Im heurigen Sommer beschäftigen sich die jüngeren „Forscher“ mit dem Programmieren von Robotern und der Entstehung des Universums. Dabei sollen laut Hummer „möglichst alle Intelligenzausprägungen angesprochen werden.“

Die älteren Hochbegabten wagen einen kritischen Blick in die Zukunft: Sie programmieren, experimentieren, beschäftigen sich mit Fake News und halten die erzielten Ergebnisse dann in Theaterszenen, mittels digitaler Fotografie oder im Film fest. Auch Einblicke in die Welt der Sprachen werden bei der Sommerakademie vermittelt – heuer etwa Schwedisch, Chinesisch und Japanisch.

Organisiert wird die Weiterbildung der Hochbegabten vom Verein „Talente Oberösterreich“. Ab September bietet er im Projekt „Cyber Tutoring“ begabten Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren die Möglichkeit zur Weiterbildung in den naturwissenschaftlichen Fächern. Der vierteilige Kurs ist für zwei Jahre anberaumt, die Teilnehmerinnen können an einem Projekt bei einem heimischen Unternehmen mitarbeiten. Neben der Fachbetreuung durch weibliche Führungspersonen ist auch eine Leadership-Ausbildung an der Wirtschaftskammer inkludiert.

Der Verein „Talente O.Ö.“ betreut derzeit mehr als 2500 hochbegabte Kinder in ganz Oberösterreich. Ein Fixpunkt im Sommer-Programm ist für sie auch das Fabasoft Robotics Camp. „Es soll ihnen ohne Druck das Thema Robotics und Coding nahebringen, um sie für IT-Berufe zu begeistern“, sagt Talente-O.Ö.-Präsident Helmut Fallmann. Während des Schuljahres gibt es auch Angebote in der Schloss Traunsee Akademie – Module zu Robotik, Coding, Webdesign und Multimedia. Erste Gehversuche in der digitalen Welt ermöglicht die Regionalakademie des Vereins durch IT-Kurse für Volksschulkinder in allen oberösterreichischen Bezirken. „Denn gerade im Zeitalter der globalen Digitalisierung ist die gezielte Suche nach jungen IT-Talenten und deren effektive Förderung zu einem entscheidenden Faktor zur Sicherung von Arbeit und Wohlstand geworden“, sagt Hummer.

Wichtige Partner des vom Bildungsressort des Landes O.Ö., Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Top-Unternehmen wie Fabasoft, voestalpine, Greiner Holding und Miba AG geförderten Vereins sind die Linzer Kepler-Universität, die Fachhochschule O.Ö. und das Welios Wels. Mit der JKU gibt es schon seit Jahren hervorragende Kooperationen, etwa das Workshop-Programm „Young Kepler Scientists“ für AHS- und BHS-Schüler. Im Cool MINT Club forschen Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren an Projekten zum Thema „Unsere Welt verstehen“. Außerdem wird jährlich die Woche der angewandten Mathematik und ab Herbst 2018 auch die Woche der angewandten Informatik für jeweils 70 Hochbegabte an der JKU abgehalten. „Ein weiteres Highlight wird das Talente Mobil sein, das ab 2019 durch Oberösterreich tourt und die Experimentierfreude der Kinder und Jugendlichen fördern soll“, so Fallmann.

In Kooperation mit der Fachhochschule werden vor allem Informatik-Workshops am Campus Hagenberg angeboten. Und im Welios Center Wels können die Hochbegabten in Bereichen wie 3D Druck oder Metall- und Kunststofftechnik experimentieren.

2,2 Prozent eines jeden Jahrgangs zählen unabhängig von Herkunft, sozialer Schicht oder Geschlecht zu den weit überdurchschnittlich Intelligenten“, sagt Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander (VP). Diese werden als „hochbegabt“ definiert und gezielt gefördert.

Kommentare anzeigen »

2 Kommentare Fortunatus (5837) 11.07.2018 13:45 Uhr Ob das die Gewerkschaft erlaubt?

Arbeiten im Urlaub. Bzw. bei Schüler, lernen in den Ferien.

Wer im Leben erfolgreich werden möchte, der muss mehr tun, als nur das was festgeschrieben steht.

Natürlich haben solche Menschen dann auch Neider, welche mit allen Mitteln versuchen diese Personen schlecht zu machen, um auf ihren eigenen, einst versäumten Erfolg nicht schauen zu müssen.

Der Neider ist die beste Bestätigung für den Erfolg. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) mynachrichten1 (12842) 11.07.2018 13:03 Uhr ich habe gehört, das wenn die in den Ferien auch noch lernen, schnell mal gescheiter wie ein Mensch sind und deshalb gefällt mir der manchmal verwendete Ausdruck Intelligenzbestien schon überhaupt nicht.



wenn die Wirtschaftskammer dann noch die Absicht hat, das Wissen nicht nur den Wirtschaft, sondern auch den Menschen zugute kommt, dann könnte es gar nicht schaden, besonders Beagbte auch in Fächern zu fördern, die ein bisserl altbacken, verstaubt, rückständig und realitätsfremd anmuten,



man braucht da nur an die Verwaltung und Rechtspraxis in Wirtschaftsbereichen und auch im Bereich der diverser Staatskontrollzuständigkeiten denken.



Das Ziel müsste mehr Fairness und Gerechtigkeit sein.



Da könnte Intelligenz besonders menschlich eingesetzt werden. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema