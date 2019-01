Stelzer und Haberlander besuchten "echtes" Neujahrsbaby

GSCHWANDT. Im zweiten Versuch hat es geklappt: Am Mittwoch hießen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Stellvertreterin Christine Haberlander Oberösterreichs "echtes" Neujahrsbaby in Gschwandt willkommen.

v.l.: LH Stelzer, Emilie mit ihren Eltern Sandra und Martin, LH-Stellvertreterin Haberlander und Bürgermeister Friedrich Steindl Bild: LAND OÖ

Für die kleine Emilie, wohlbehütet in den Armen ihres Vaters Martin, gab’s einen Geschenkgutschein, für Mama Sandra einen Blumenstrauß. Auch Bürgermeister Friedrich Steindl (rechts am Bild) war dabei.

Erst vergangenen Donnerstag, am 3. Jänner, wurde das Mäderl zum Neujahrsbaby erklärt. Zunächst war man davon ausgegangen, die kleine Luisa aus Linz hätte das Rennen gemacht. Sie war am Neujahrstag um 1.32 Uhr im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Landeshauptstadt zur Welt gekommen.

Erst nachdem Luisas Familie hohen Besuch von den Landesspitzen bekommen hatte, kam ans Licht, dass ihr Emilie zuvorgekommen war. Sie hatte bereits um 0.28 Uhr im LKH Vöcklabruck das Licht der Welt erblickt.

Ursache war ein "Informationsfehler", so die gespag. Mehr dazu lesen Sie hier.

